شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد العيسى خطيباً ليوم عرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت الموافقة السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على قيام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة في يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام 1443 هجري.

كان الدكتور العيسى، عُيّن في 13 أبريل 2007 نائباً لرئيس ديوان المظالم، ووزيراً للعدل خلال الفترة بين 14 فبراير 2009 و30 يناير 2015، كما عُيّن في 30 مارس 2012 رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، فمستشاراً بالديوان الملكي. واختاره مجلس وزراء العدل العرب في 27 نوفمبر 2012 رئيساً فخرياً، ونال منصب المشرف على مركز الحرب الفكرية العالمي لوزارة الدفاع في 23 ديسمبر 2015.

وعُيّن في 13 أغسطس 2016 أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي، ورئيساً للهيئة العالميّة للعلماء المسلمين، وعضواً بهيئة كبار العلماء السعودية في 3 ديسمبر من العام ذاته. ومع مطلع عام 2017 أصبح مشرفاً عاماً على مركز الملك سلمان للسلام العالمي بماليزيا، واختير رئيساً لرابطة الجامعات الإسلامية في 2019. كما سبق أن انضم لعضوية هيئة التدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة.

وقدّم الدكتور العيسى محاضرات داخل المملكة وخارجها، عن الفقه الإسلامي ونظرياته القضائية، ولا سيما تشريعه الجنائي، إضافة إلى دراسات (مقارنة) بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وألقى عدداً من المحاضرات في مختلف الموضوعات الشرعيّة والقانونيّة والفكريّة والحقوقيّة. وناقش رسائل علميّة في كبرى الجامعات داخل المملكة وخارجها، وبخاصة في أوروبا والولايات المتحدة. وله عدة مؤلفات، وبحوث، وأوراق عمل، ومقالات فقهيّة، وقانونيّة، وحقوقيّة، وفكريّة.

وجرى تكريمه من عدد من الدول والهيئات والمؤسسات حول العالم نظيره جهوده في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، وتعزيز قيم الوسطيّة والتعايش والسلام، والوئام بين أتباع الأديان والثقافات، ونضاله المؤثر في مكافحة الكراهية، ونشر الاعتدال.