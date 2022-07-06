محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة على مواصلة الجهود لتطوير العمل البلدي والدفع به نحو آفاق تُعزّز التكامل بين القطاعات المختلفة، وبما يُحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال زيارة سعادته لمقر المجلس البلدي لبلدية المحرق، حيث كان في استقباله السيد غازي المرباطي رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق، وأعضاء المجلس بحضور المهندس إبراهيم الجودر مدير عام بلدية المحرق، وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك للتباحث في عدد من الموضوعات المشتركة التي تسهم في تعزيز المشاريع الخدمية والبلدية.
وأشاد سعادة الوزير بجهود المجلس البلدي لبلدية المحرق، وما تحقّق على صعيد العمل البلدي والخدمات في محافظة المحرق، مشدداً على الدور الوطني الكبير الذي تقوم به المجالس البلدية، ومؤكداً في الوقت ذاته على أن الوزارة تسعى لتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعم المجالس البلدية في أداء دورها الوطني بتقديم أفضل الخدمات وأجودها للمواطنين والمقيمين.
من جهته ، أشاد السيد غازي المرباطي رئيس مجلس بلدي المحرق بالزيارة المثمرة لسعادة الوزير والتي تؤكّد الحرص على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر مع المجالس، بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفق الخطط المقررة خدمةً للمجتمع.
قد يهمك أيضاً :-
- كورونا حول العالم .. الإصابات إلى 551.3 مليونا
- في حالة حذف حسابي هل يمكنني التسجيل مرة أخرى؟.. حساب المواطن يوضح
- كيف تغيّر الحرارة تأثير الأدوية.. طبيبة روسية توضح
- بموافقة سامية.. تكليف الشيخ “العيسى” بخطبة يوم عرفة
- بموافقة سامية.. تكليف الشيخ “العيسى” بخطبة يوم عرفة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير شؤون البلديات والزراعة : توفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعم المجالس البلدية في أداء دورها الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.