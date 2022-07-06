اخبار الخليج – وزير شؤون البلديات والزراعة : توفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعم المجالس البلدية في أداء دورها الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬والدفع‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬تُعزّز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وبما‭ ‬يُحقّق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبدعم‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬سعادته‭ ‬لمقر‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬السيد‭ ‬غازي‭ ‬المرباطي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجودر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة،‭ ‬وذلك‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬والبلدية‭.‬

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وأشاد‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬بجهود‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬وما‭ ‬تحقّق‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تسعى‭ ‬لتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والإمكانات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬الوطني‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬وأجودها‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

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من‭ ‬جهته‭ ‬،‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬غازي‭ ‬المرباطي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬بالزيارة‭ ‬المثمرة‭ ‬لسعادة‭ ‬الوزير‭ ‬والتي‭ ‬تؤكّد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والتواصل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬المجالس،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬سير‭ ‬المشروعات‭ ‬والخدمات‭ ‬وفق‭ ‬الخطط‭ ‬المقررة‭ ‬خدمةً‭ ‬للمجتمع‭.‬

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