محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضح حساب المواطن أنه في حالة حذف الحساب؛ فيمكن للمواطن القيام بالتسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا من الحذف.
وأشار حساب المواطن، في رده على سؤال ورده على صفحته بموقع “تويتر”، أنه يمكن التسجيل مرة أخرى من خلال الرابط التالي http://ca.gov.sa ، عن طريق ( تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئه البيانات – وتقديم الطلب).
كان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، قد أوضح معلومة مهمة للمسجلين الجدد في البرنامج.
جاء هذا في الرد على سؤال “أنا سجلت أو أعدت تقديم الطلب، هل ستتم دراسة أهليتي في البرنامج لدفعة شهر أغسطس القادمة؟
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كانت هذه تفاصيل خبر في حالة حذف حسابي هل يمكنني التسجيل مرة أخرى؟.. حساب المواطن يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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