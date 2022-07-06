بموافقة سامية.. تكليف الشيخ “العيسى” بخطبة يوم عرفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-مكة صدرت الموافقة السامية على قيام الشيخ الدكتور محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة للعام الحالي. واستعدت “شؤون الحرمين” بالتجهيز المسبق بأحدث الأجهزة والأنظمة التقنية العالمية لبث وترجمة خطبة عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ14 لغة، وتستهدف الوصول إلى 150 مليون مستفيد خلال موسم حج هذا العام. وأكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لـ”شؤون الحرمين”، أن خطبة يوم عرفة تعد من الخطب ذات الأبعاد الإسلامية المهمة، كونها تحمل رسالة الإسلام المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال. أخبار قد تهمك

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