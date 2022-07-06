اخبار الخليج – اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين تتسلم جائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين 2022 من منظمة الصحة العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، حرص والتزام مملكة البحرين بتأمين قطاع صحي مستدام من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير الخدمات وتقديم أفضلها تعزيزاً لصحة وسلامة الجميع.
ولفت المنظري إلى المستوى المتقدم الذي حققته البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في مجال الرعاية الصحية والطبية، منوهاً بدور الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم القطاع الصحي والنهوض به، الذي جنى الجميع ثمار هذا الدعم من خلال المستوى المتقدم من الرعاية الصحية خصوصاً خلال فترة الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
جاء ذلك خلال تسليمه اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته بمملكة البحرين، جائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين 2022 من منظمة الصحة العالمية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى البحرين.
وأشاد المنظري بجهود حكومة مملكة البحرين وحرصها على مواصلة العمل لمكافحة التدخين والتقليل من مخاطره، وما توليه من أهمية بالغة لمكافحة آفة التبغ، وذلك من خلال المبادرات التي تبنتها المملكة كتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته في مملكة البحرين منذ العام 2009، حيث إنه ومنذ تأسيسها، حرصت اللجنة على تنفيذ إجراءات رائدة لمكافحة التبغ في المملكة.
وقال المدير الإقليمي للمنظمة «إن هذه الجائزة تأتي نتيجة جهود مملكة البحرين في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تتفق مع الخطة الوطنية لمكافحة التبغ (2018-2030)، وذلك لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، وإطلاقها عيادات الإقلاع عن التدخين في مرافق الرعاية الصحية الأولية، وتقديم خدمات وعلاجات مجانية لجميع الفئات العمرية للمواطنين والمقيمين على حد سواء».
ولفت إلى أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة الصحية بمملكة البحرين لضمان جودتها وتحقيق استدامتها وقدرتها على الاستجابة للمستجدات في مختلف الظروف والتحديات، وحث على ضرورة متابعة التطور والتحديث في تقديم العلاجات وتوفير أحدث المعدات من أجل المزيد من التطوير والتحديث للخدمات الصحية في البحرين، وفق أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال.
وتختص اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته في مملكة البحرين بوضع الاشتراطات الصحية اللازمة لتقليل الخطر الناجم عن استخدام التبغ، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمعدلات استهلاك التبغ في المملكة وتقديم التوصيات التي تساهم في الحد من هذه المعدلات، وإعداد سياسة إعلامية تستهدف توعية المجتمع بأضرار التبغ، وإقرار شروط الموافقة على طلبات الترخيص لاستيراد أو بيع أو توزيع منتجات التبغ، ودراسة التقارير المتعلقة بإعداد المحلات المرخص لها ببيع التبغ وإقرار التوصيات المناسبة بشأنها، واقتراح إنشاء مراكز للمساعدة على الإقلاع عن التبغ في وزارة الصحة، وتصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على الإقلاع عن تعاطي منتجات التبغ، ومراجعة واقتراح الحد الأعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وغيرها من المواد الضارة الموجودة في منتجات التبغ، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ووضع القواعد التي تضمن حماية الجمهور من دخان منتجات التبغ.
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