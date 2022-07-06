اخبار الخليج – اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين تتسلم جائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين 2022 من منظمة الصحة العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لإقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬المنظري،‭ ‬حرص‭ ‬والتزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتأمين‭ ‬قطاع‭ ‬صحي‭ ‬مستدام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضلها‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لصحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع‭.‬

ولفت‭ ‬المنظري‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بدور‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والنهوض‭ ‬به،‭ ‬الذي‭ ‬جنى‭ ‬الجميع‭ ‬ثمار‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬خصوصاً‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتشار‭ ‬العالمي‭ ‬لجائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭).‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تسليمه‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬والتبغ‭ ‬بأنواعه‭ ‬ومنتجاته‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬جائزة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭. ‬

وأشاد‭ ‬المنظري‭ ‬بجهود‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لمكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬مخاطره،‭ ‬وما‭ ‬توليه‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬لمكافحة‭ ‬آفة‭ ‬التبغ،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬المملكة‭ ‬كتشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬والتبغ‭ ‬بأنواعه‭ ‬ومنتجاته‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2009،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬ومنذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬حرصت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬إجراءات‭ ‬رائدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬التبغ‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للمنظمة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تأتي‭ ‬نتيجة‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التبغ‭ (‬2018-2030‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وإطلاقها‭ ‬عيادات‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬وعلاجات‭ ‬مجانية‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لضمان‭ ‬جودتها‭ ‬وتحقيق‭ ‬استدامتها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬للمستجدات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬والتحديات،‭ ‬وحث‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬متابعة‭ ‬التطور‭ ‬والتحديث‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬العلاجات‭ ‬وتوفير‭ ‬أحدث‭ ‬المعدات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬للخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬الأنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وتختص‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬والتبغ‭ ‬بأنواعه‭ ‬ومنتجاته‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بوضع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الصحية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتقليل‭ ‬الخطر‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬التبغ،‭ ‬وإعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمعدلات‭ ‬استهلاك‭ ‬التبغ‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتقديم‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المعدلات،‭ ‬وإعداد‭ ‬سياسة‭ ‬إعلامية‭ ‬تستهدف‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬بأضرار‭ ‬التبغ،‭ ‬وإقرار‭ ‬شروط‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬الترخيص‭ ‬لاستيراد‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬توزيع‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ،‭ ‬ودراسة‭ ‬التقارير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإعداد‭ ‬المحلات‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬ببيع‭ ‬التبغ‭ ‬وإقرار‭ ‬التوصيات‭ ‬المناسبة‭ ‬بشأنها،‭ ‬واقتراح‭ ‬إنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التبغ‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وتصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬فعالة‭ ‬بهدف‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬تعاطي‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ،‭ ‬ومراجعة‭ ‬واقتراح‭ ‬الحد‭ ‬الأعلى‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬النيكوتين‭ ‬والقطران‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الضارة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ومجلس‭ ‬الصحة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬ووضع‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬حماية‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬دخان‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭.‬