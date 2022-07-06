اخبار الخليج – سوق العمل: ضبط عدد من المخالفات بحملة تفتيشية مشتركة في محافظة المحرق

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ممثلة‭ ‬بقطاع‭ ‬الضبط‭ ‬القانوني‭ ‬حملة‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬شملت‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

وأسفرت‭ ‬الحملة‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬الإقامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬المخالفين‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأنها‭.‬

ولفتت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬الحملات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬إيمانًا‭ ‬منها‭ ‬بمبدأ‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬والتصدي‭ ‬لكافة‭ ‬الممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬تنافسية‭ ‬وعدالة‭ ‬ومرونة‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تأثيراتها‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬أمنيًا‭ ‬واجتماعيًا‭ ‬وصحيًا‭ ‬واقتصاديًا،‭ ‬داعية‭ ‬الجمهور‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬شكاوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭.‬

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