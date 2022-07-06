البيئة تكثف جولاتها للتأكد من جاهزية المسالخ وأسواق النفع العام بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

كثفت مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والإدارات التابعة لفرع الوزارة بمنطقه جازان، من جولاتها على المسالخ وأسواق بيع الأضاحي والخضار والفواكه والأسماك.

ووقفت فرق الرقابة على الاستعدادات المبكرة لموسم الأضاحي في عموم محافظات المنطقة من خلال متابعة الخطط التنظيمية والتشغيلية لسير العمل في تلك المواقع.

وأكد مدير الفرع المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن الفرق الرقابية تعمل خلال إجازة عيد الأضحى وعلى مدار الساعة، كما أن المراقبة مستمرة وبشكل يومي من قبل مديري المكاتب والوحدات للأعمال الميدانية.