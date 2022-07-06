شكرا لقرائتكم خبر عن من هو ماجد عبد الله.. سيرته الذاتية وأبرز إنجازاته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ماجد عبد الله واحد من أبرز نجوم كرة القدم في المملكة العربية السعودية والذي لمع بفضل الموهبة التي كان يتوفر عليها وقدم لمنتخب بلاده والأندية التي مثلها الكثير من الانجازات التي ساهمت في تكوين سيرته الذاتية الخالدة والفريدة من نوعها.

من هو ماجد عبد الله

ماجد عبدالله بقميص المنتخب السعودي

ولد ماجد عبدالله يوم الأول من شهر نوفبر للعام 1959 في مدينة جدة حيث برزت موهبته وبدأت مسيرته الرياضية في العام 1977 من مدينة الرياض وبالتحديد من نادي النصر السعودي حيث قام والده أحمد عبد الله بالذهاب إلى تلك المدينة للعمل في الجهاز الفني للعالمي.

وبعدها بدأت مسيرته الكروية التي امتدت لإثنين وعشرين عامًا في فريق نادي النصر والمنتخب السعودي ونجح خلالها في تحقيق الكثير من الألقاب سواء على المستوى الفردي وكذلك الجماعي.

نشأته

بدايات ماجد عبدالله

يعد ماجد عبد الله الابن الثاني لأحمد عبدالله وله ستة إخوه منهم أبره ذكور وإنتقل مع العائلة للرياض عقب حصول والده على فرصة عمل في الجهاز الفني لنادي النصر وتدرج في المراحل التعليمية قبل ان يحصل على الشهادة الإبتدائية من مدرسة الجزائر.

إنضم لمنتخب المدرسة بعدها بدأ إسمه في الظهور حيث حقق لقب الهداف في واحدة من أهم الدورات التي أقيمت في المدرسة وإنضم لفريق حواري عُرف بإسم الاتفاق بعدها شارك مع الفريق كحارس مرمى بسبب غياب الحارس الأساسي قبل أن يتم تحويله إلى مركز المهاجم الصريح.

منتخب الناشئين

ماجد عبدالله مع المنتخب السعودي

شهد العام 1977 إنضمام ماجد عبد الله مع المدرب الانجليزي جيف فاوندون لمنتخب الناشئين السعودي المشارك في دورة تبريز المقامة في إيران وأتيحت له الفرصة بعد خمسة مباريات فقط لعب فيها مع نادي النصر ونجح في قيادة الأخضر للحصول على الفضية بعد إحرازه 7 أهداف خلال 3 مباريات لينجح في الحصول على لقب هداف البطولة وشهدت تلك النسخة تسجيله لأول هاتريك في مسيرته الرياضية أمام المنتخب البلغاري للناشئين.

أرقامه القياسية

هداف الدوري السعودي 6 مرات أعوام 1979، 1980، 1981، 1983، 1986، 1989.

هداف بطولة كأس الملك 4 مرات أعوام 1979، 1987، 1989، 1990.

هداف بطولة كأس ولي العهد 1991.

هداف بطولة كأس الخليج السادسة للمنتخبات عام 1982.

هداف بطولة مجلس التعاون للأندية مرتين، عامي 1991 و1996.

هداف البطولة العربية للمنتخبات عام 1985.

هداف العرب والحائز على الحذاء الذهبي مرتين عامي 1981 و1989.

هداف القارة الآسيوية في تصفيات الأولمبياد العالمية عام 1984.

هداف القارة الآسيوية في كأس الأمم الآسيوية «بالمشاركة» عام 1984.

أفضل لاعب في القارة الآسيوية عام 1984 والوصيف عام 1989 والثالث عام 1988.

أفضل لاعب في الشهر آسيويًا، لشهري يونيو 1995 ويناير 1997.

أفضل وأشهر لاعب في تاريخ الكرة السعودية في استفتاء شركة زغبي الأمريكية 2008.

أكثر لاعب يحقق لقب هداف بطولة الدوري السعودي برصيد 6 مرات (رقم قياسي).

أكثر لاعب يحقق لقب هداف بطولة الكأس السعودي برصيد 4 مرات (رقم قياسي).

أكثر لاعب يسجل في تاريخ الدوري السعودي برصيد 189 هدف (رقم قياسي).

أكثر لاعب يسجل في مسابقات الكأس السعودي برصيد 47 هدف (رقم قياسي).

أكثر لاعب يسجل في البطولات السعودية (دوري، كأس، اتحاد) برصيد 240 هدف.

أكثر لاعب خليجي يسجل في البطولات الخليجية للأندية (نهائيات) برصيد 16 هدف.

أكثر لاعب سعودي يسجل في البطولات الخليجية للمنتخبات (نهائيات) برصيد 17 هدف.

أكثر لاعب سعودي يسجل في البطولات العربية للمنتخبات (تصفيات ونهائيات) برصيد 9

أهداف.

أكثر لاعب سعودي يسجل في البطولات الآسيوية للمنتخبات (تصفيات ونهائيات كأس الأمم والألعاب) برصيد 21 هدف.

أكثر لاعب سعودي يسجل في البطولات العالمية للمنتخبات (تصفيات ونهائيات كأس العالم والأولمبياد والقارات) برصيد 31 هدف.

أكثر لاعب سعودي يسجل في تصفيات ونهائيات كأس الأمم الآسيوية برصيد 14 هدف (2 ترجيحية).

أكثر لاعب سعودي يسجل في تصفيات ونهائيات الألعاب الآسيوية برصيد 7 أهداف.

أكثر لاعب سعودي يسجل في تصفيات ونهائيات الأولمبياد العالمية برصيد 19 هدف.

أول لاعب عربي وآسيوي يحوز على لقب أفضل لاعب في العام والشهر عامي 1984 و1995.

أول لاعب عربي وآسيوي يحوز على لقب عميد لاعبي العالم عام 1995.

أول لاعب عربي وآسيوي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1996.

أول لاعب سعودي يسجل هدفًا عالميًا في محفل عالمي رسمي (في الأولمبياد في مرمى البرازيل) عام 1984.

أول لاعب سعودي يسجل في نهائيات كأس الأمم الآسيوية (في مرمى كوريا الجنوبية) عام 1984.

أول لاعب سعودي يسجل في نهائيات الأولمبياد العالمية (في مرمى البرازيل في لوس أنجلوس) عام 1984.

أول لاعب يسجل في استاد الملك فهد الدولي الشهير (في مرمى رابيد فيينا النمساوي) عام 1988.

أول لاعب خليجي يسجل خمسة أهداف في لقاء واحد في بطولات الخليج (في مرمى قطر) عام 1979.

أول لاعب خليجي يسجل هدفًا مع منتخب نجوم الخليج (في مرمى هامبورغ الألماني) عام 1980.

أول لاعب عربي يقوم باللعب والتدريب في آن واحد (في الدوري مع فريقه النصر) عام 1993.

أول قائد للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم (في أمريكا) عام 1994.

اللاعب السعودي الوحيد الذي سجل 5 أهداف في لقاء دولي مرتين في مرمى قطر 1979م واندونيسيا 1980م.

اللاعب الخليجي الوحيد الذي سجل في خمس بطولات خليجية متتالية للمنتخبات منذ 1979 حتى 1988.

اللاعب العربي الوحيد الذي اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن لجانه الرسمية في الفيفا عام 2002 وما يزال.

اللاعب العالمي الوحيد الذي سجل في جميع دقائق المباراة التسعين.

اُختير سفيرًا للعب النظيف من قبل الاتحاد العربي عام 1999.

اُختير لاعبًا للقرن في المملكة العربية السعودية عام 2000.

اُختير لاعبًا للقرن على مستوى الوطن العربي عام 2000.

اُختير لاعبًا أول لنادي القرن المئوي الآسيوي وكرم من الاتحاد الآسيوي عام 1999.

اُختير من أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ القارة الآسيوية في القرن العشرين عام 2000.

اُختير من أفضل لاعبي القرن في تاريخ كرة القدم وجاء في المركز 61 على مستوى العالم.

اُختير ضمن أفضل هدافي الدوري في العالم برصيد 6 مرات حقق فيها لقب الهداف.

صنّف أحد العشرة الأوائل في ترتيب هدافي منتخبات العالم عبر التاريخ.

صاحب أكبر رصيد أهداف محلية ودولية على مستوى القارة 530 هدف.

صاحب الرقم القياسي بين اللاعبين السعوديين في عدد الأهداف المحلية 324 هدف والدولية 209 هدف.

بطولاته مع المنتخب ونادي النصر

كأس الأمم الآسيوية 1984 (لأول مرة في تاريخ المنتخب)، 1988.

التأهل لنهائيات الأولمبياد العالمية (لأول مرة في تاريخ المنتخب) 1984.

التأهل لنهائيات كأس العالم (لأول مرة في تاريخ المنتخب) 1994.

الوصول لدور الستة عشر في كأس العالم (لأول مرة في تاريخ المنتخب) 1994.

الفوز ببطولة الدوري الممتاز 1980 (لأول مرة في تاريخ النادي)، 1981، 1989،1995.

الفوز بكأس الملك 1981، 1986، 1987، 1990.

الفوز بكأس الأندية الخليجية (لأول مرة في تاريخ النادي) 1996، 1997.

الفوز بكأس الأندية الآسيوية (لأول مرة في تاريخ النادي) 1998.

الفوز بكأس السوبر الآسيوية (لأول مرة في تاريخ النادي) وهو مشرف عام على الفريق 1999.

التأهل لكأس العالم للأندية (لأول مرة في تاريخ الأندية) وهو مشرف عام على الفريق 2000.

اعتزاله

أعلن النجم ماجد عبدالله إعتزاله كرة القدم نهائيًا يوم العشرين من شهر ذي الحجة للعام 1418 هـ بعد أن خاض المباراة الأخيرة له بعمر الأربعين عامًا مع فريق نادي النصر أمام سامسونج الكوري الجنوبي في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية وفاز العالمي بهدف نظيف بعد ذلك توّج القائد ماجد من قبل الأمير السعودي بكأس البطولة الآسيوية ليكون ختامها مسك.