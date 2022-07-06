“سعود الطبية” تقدم إرشادات صحية لمرضى القلب في الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، بعض الإرشادات الصحية لمرضى القلب خلال تأديتهم مناسك الحج لهذا العام 1443 هـ.

وتتمثل الإرشادات الصحية لمرضى القلب بموسم الحج، في أخذ كمية من الأدوية، وحفظها بطريقة آمنة، وحمل بطاقة طبية من أجل استقرار الحالة الصحية.

وأطلقت وزارة الصحة دليل الإرشادات الصحية للحاج، وذلك ضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويشتمل الدليل التوعوي على مجموعة من الإرشادات الصحية للحجاج من داخل المملكة وخارجها تتناسب مع كل مرحلة في الحج.