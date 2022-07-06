بارتفاع أكثر من ثلاثة دولارات.. العقود الآجلة لخام برنت تسجل 105.85 دولار للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بأكثر من ثلاثة دولارات إلى 105.85 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوط الخام بنحو 10% إلى 102.41 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد شهدت انخفاضا مساء الثلاثاء جنباً إلى جنب مع هبوط واسع النطاق للأسواق في ظل التعرض لضغوط من تزايد المخاوف من الركود الاقتصادي. يأتي هذا الأداء بعدما توقع «سيتي غروب» أن ينخفض سعر برميل النفط الخام إلى 65 دولاراً هذا العام في حال حدوث ركود، وهو ما يتناقض تماماً مع السيناريو الذي رسمه “جيه بي مورغان” عند 380 دولاراً للبرميل. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء؛ حيث غطت مخاوف الإمدادات المدفوعة بتراجع إنتاج أوبك واضطرابات في ليبيا والأكوادور والعقوبات ضد روسيا، على القلق حيال ركود عالمي يخفض الطلب على الخام.

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