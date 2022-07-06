10 إيجابيات لمواجهة الحكومة ارتفاع أسعار السلع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تؤكد الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمواجهة ارتفاع الأسعار على حجم الاهتمام الذي توليه لكل ما يهم المواطن.

ومن المتوقع أن يكون لهذه التوجيهات 10 جوانب إيجابية من أبرزها تخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل ودعم المخزون من السلع الأساسية ومواجهة الممارسات السلبية المعززة للاحتكار بعد أن بات ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية ظاهرة عالمية يعانى منها الجميع.

وفي هذا الإطار الشمولي جاء توجيه ولي العهد باتخاذ عدة خطوات سريعة ومراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، وشدد على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية؛ بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتعكس المخصصات قراءة لحجم الشرائح المستفيدة، تضمنت 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن و400 مليون ريال لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية

أبرز الجوانب الإيجابية للدعم

– تخفيف الآثار على المواطنين من المستفيدين من الضمان

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– دعم موجه للمستفيدين من حساب المواطن

– دخول شريحة جديدة للاستفادة من حساب المواطن

– ضمان استقرار تربية المواشي لصغار المربين

– توفير مخزون كاف للسلع

– متابعة أي محاولات لخرق نظام المنافسة

– منع الممارسات الاحتكارية

– متابعة الأسعار واتخاذ ما يلزم حيال أي تجاوزات

– رفع مستوى الرقابة الميدانية

– أهمية الترشيد والبحث عن الخيارات المناسبة