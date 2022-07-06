واتساب يطلق ميزة جديدة تسمح بحذف الرسائل خلال 60 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب،‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬تطبيقات‭ (‬فيسبوك‭ – ‬إنستغرام‭ – ‬واتساب‭)‬،‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة،‭ ‬تسمح‭ ‬لمستخدميه‭ ‬حذف‭ ‬الرسائل‭ ‬داخل‭ ‬المحادثات‭ ‬النصية،‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬إرسالها،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قراءتها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭.‬

لم‭ ‬تكن‭ ‬ميزة‭ ‬حذف‭ ‬الرسائل‭ ‬داخل‭ ‬المحادثات‭ ‬النصية‭ ‬بجديدة،‭ ‬حيث‭ ‬أتاح‭ ‬واتساب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬إمكانية‭ ‬حذف‭ ‬الرسائل‭ ‬النصية‭ ‬بعد‭ ‬إرسالها،‭ ‬بينما‭ ‬حدثها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬السنوات‭ ‬ليصل‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬المسموح‭ ‬بالحذف‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و8‭ ‬دقائق‭ ‬و16‭ ‬ثانية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬مع‭ ‬الإطلاق‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬ساعة،‭ ‬أي‭ ‬يومين‭ ‬و12‭ ‬ساعة‭.‬

وعن‭ ‬السر‭ ‬وراء‭ ‬اهتمام‭ ‬واتساب‭ ‬لزيادة‭ ‬المدة‭ ‬المسموح‭ ‬فيها‭ ‬بالحذف‭ ‬دوريًّا،‭ ‬يقول‭ ‬خبير‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬محمد‭ ‬الحارثي،‭ ‬إنها‭ ‬جاءت‭ ‬استجابة‭ ‬لرغبات‭ ‬المستخدمين،‭ ‬ليصبح‭ ‬أمام‭ ‬المستخدم‭ ‬مدة‭ ‬زمنية‭ ‬كافية‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الرسائل،‭ ‬التي‭ ‬يرسلها‭ ‬إلى‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يفكر‭ ‬جيدًا‭ ‬في‭ ‬محتواها،‭ ‬ويكون‭ ‬في‭ ‬يده‭ ‬الخيار‭ ‬لحذفها‭.‬

ويضيف‭ ‬خبير‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الميزة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬النصوص‭ ‬والصور‭ ‬والفيديو،‭ ‬جاءت‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬خصوصية‭ ‬رسائل‭ ‬المستخدم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدمير‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬هاتفه‭ ‬وجهاز‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‮»‬‭.‬

ويستطرد‭ ‬خبير‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تساعد‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ذاكرة‭ ‬الهاتف‭ ‬نظيفة‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬نسخ‭ ‬المحادثات‭ ‬والوسائط‭ ‬المحفوظة‮»‬‭.‬

الميزة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬واتساب،‭ ‬صدرت‭ ‬تجريبيًّا‭ ‬برقم‭ ‬2‭.‬22‭.‬15‭.‬8،‭ ‬وأصبحت‭ ‬متاحة‭ ‬لبعض‭ ‬مستخدمي‭ ‬‮«‬أندرويد‮»‬،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتاح‭ ‬قريبًا‭ ‬لعموم‭ ‬مستخدمي‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭.‬

كان‭ ‬واتساب‭ ‬أصدر‭ ‬3‭ ‬تحديثات‭ ‬جديدة،‭ ‬تتضمن‭ ‬خدمات‭ ‬استخدام‭ ‬الرموز‭ ‬التعبيرية‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الرسائل،‭ ‬وإمكانية‭ ‬مشاركة‭ ‬الملفات‭ ‬الضخمة‭ ‬لما‭ ‬يصل‭ ‬حجمه‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬غيغابايت،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الحجم‭ ‬الأقصى‭ ‬للمحادثات‭ ‬الجماعية‭ ‬من‭ ‬256‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬مشارك‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬واتساب‭ ‬ميزة‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬بوسعهم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مكالمات‭ ‬الفيديو‭ ‬الجماعية‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬أشخاص‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬شخصًا‭.‬