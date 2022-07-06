وفاة الأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬النفط‭ ‬الوطنية‭ ‬النيجيرية‭ ‬ميلي‭ ‬كياري‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬أوبك‮»‬‭ ‬محمد‭ ‬باركيندو‭.‬ وكتب‭ ‬كياري‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬تويتر»صباح‭ ‬اليوم‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬فقدنا‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬سانوسي‭ ‬باركيندو‭ ‬المحترم‭.. ‬توفي‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يوليو‭.. ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬لعائلته،‭ ‬ولمؤسسة‭ ‬النفط‭ ‬الوطنية‭ ‬النيجيرية،‭ ‬ولبلدنا‭ ‬نيجيريا،‭ ‬ولأوبك‭ ‬ومجتمع‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

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