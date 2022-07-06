“هيئة النقل”: 90 ألف عملية فحص للوسائل المشاركة في موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أجرت هيئة النقل، أكثر من 90 ألف عملية فحص لوسائل وخدمات النقل المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وتسهم الهيئة في تيسير تنقل وفود الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في إطار مشاركتها في موسم حج هذا العام 1443 هجرية.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات الفحص لوسائل النقل تشمل التأكد من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، ووجود التراخيص النظامية، وكذلك متطلبات السلامة، والمتطلبات التشغيلية.

وكانت الهيئة العامة للنقل كشفت عن قيامها بأكثر من 79 ألف عملية فحص وتحقق لوسائل نقل الحجاج، قبل أكثر من شهر، وذلك مع بدء قدومهم إلى العاصمة المقدسة.

وأكدت الهيئة في تصريحها لموقع “العربية” أن نسبة امتثال مقدمي خدمات النقل لمتطلبات واشتراطات الهيئة الخاصة بقطاع النقل بلغت خلال فترة الحج 91%، في الوقت الذي تتواجد فيه فرق العمليات الرقابية التابعة للهيئة على مداخل مكة وفي المطارات ومحطات القطارات.

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وتعمل الفرق الرقابية على التأكد من التزام مركبات الأجرة وحافلات نقل الحجاج والبضائع بالمعايير الموضوعة، مثل وجود أجهزة للتتبع، ونظافة وسائل النقل، وتواجد القائد والمرشد في كل حافلة تقل الحجاج.