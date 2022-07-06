“سكني”: العزباء لا يمكنها الحصول على دعم لعدم مطابقة شرط الأسرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن العزباء لا يمكنها التقديم كمتقدم رئيسي؛ وذلك لعدم مطابقة شرط الأسرة.

وبيّن البرنامج أن العزباء تكون مرفقة بطلب أحد الوالدين، في حال كان أحدهما مطابقًا لشروط الاستحقاق.

وفي رده على استفسار من أحد الأشخاص حول إمكانية تحويل العقد من إيجار إلى مرابحة، أشار إلى أنه في حال تم توقيع العقود النهائية سيتم الالتزام بما دون به، مع إمكانية التواصل مع الجهة التمويلية للاطلاع على كل التفاصيل والإجراءات اللازمة.