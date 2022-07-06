شاهد: قصة غريبة لرجل وجد رقم جوال جاره في ورقة مثبتة على باب سيارته ناحية مقعد زوجته.. وبعد فحص الكاميرات كانت المفاجأة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

روى صاحب قناة “قصة وفائدة” على “يوتيوب”، بريك الشلوي، قصة مواطن وجد رقم جوال جاره مدون على ورقة مثبتة بمقبض باب سيارته ناحية مقعد زوجته وبعدما أخبر زوجته وفحص كاميرات المراقبة تفاجأ بما حدث.

وقال الشلوي خلال مقطع فيديو:” امرأة طلبت من زوجها الخروج لنزهة ووافق الأخير على طلبها “، مشيرا:”في اليوم التالي خرج الرجل مع زوجته وطفلهما واتجهوا إلى موقف السيارة”.

وأكمل:”عندما فتح باب السيارة ناحية المقعد الذي تجلس عليه زوجته وجد ورقة مثبتة في مقبض الباب مدون عليها رقم هاتف جوال”، مردفا:” كتب الرجل رقم الهاتف على جواله ليتصل به وأثناء كتابة الأرقام تبين أن الرقم مسجل على جواله باسم جاره الذي تربطه به علاقة طيبة”.

واستكمل:” غضب الرجل وتذكر سلاحه الناري “مسدس” وفكر في الذهاب إلى جاره والانتقام منه ثم أخبر زوجته بما حدث فقامت بتهدئته وطلبت منه فحص كاميرات المراقبة الموجودة في العمارة ليعلموا من وضع رقم الهاتف في السيارة ويتم إبلاغ الشرطة إذا كان جارهم هو من وضعها ليأخذون حقهم بالقانون”.

وأضاف:”ذهب الرجل إلى أحد جيرانه الذي توجد كاميرات المراقبة لديه وطلب منه فحصها وتبين قيام شخص بإيقاف سيارته أمام العمارة ثم نزل منها وتوجه إلى سيارة الرجل ووضع الورقة المكتوب فيها الرقم وغادر”، لافتا إلى أنهما لم يتعرفا على هوية هذا الرجل.

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وذكر أن الرجل قرر أن يأخذ صورة للشخص الذي وضع رقم الهاتف في السيارة ويذهب إلى جاره لبيان إذا كان يعرفه أم لا فأكد جاره أنه يعرفه قائلا: “هذا أعز من عرفته في الدنيا كلها ومثل أخي.” فأخبره جاره بما حدث فغضب بشدة وقرر أن يذهب له لمعرفة سبب تصرفه إلا أن الرجل قام بتهدئته واقترح عليه الذهاب إلى الشرطة للإبلاغ عن الواقعة”.

وكشف أن صديقه الذي وضع رقمه هاتفه داخل مقبض باب سيارة جاره كان يغار منه لأنه معه في نفس الدوام وبنفس الجلسة ونفس الاستراحة، فكان يغار من المدح الذي يتلقاه صديقه ويعتبر عدوه”، موضحا:”عرض الرجل على طبيب نفسي ووجد عنده بعض المشاكل النفسية “.