رئيس بعثة الحج القطرية يشيد بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد رئيس بعثة الحج القطرية علي بن سلطان المسيفري بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتعاون القائم مع وزارة الحج والعمرة ، مما سهل كثيراً في عملها، ويسر لها العديد من الأمور في سبيل خدمة الحجاج القطريين.
وأكد المسيفري حرص البعثة على خدمة حجاج قطر وجميع الحملات، وتسهيل أمورهم ليكون موسم الحج متميزا وفي أنجح صورة لأداء الركن الخامس على الحجاج في قطر.
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