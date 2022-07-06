انخفاض أرباح “المتقدمة” إلى 110 مليون ريال خلال الربع الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 110 مليون ريال مقابل أرباح 265 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بانخفاض 58 %

ويعود الانخفاض في صافي الربح بنسبة 58% مقارنة بالربع الثاني لعام 2021م بصورة رئيسية إلى ارتفاع اسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 60% و15% على التوالي.و انخفاض حصة الارباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد بمبلغ 45 مليون ريال .و إرتفاع مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 165%.