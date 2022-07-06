مركز دعم اتخاذ القرار يعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مركز دعم اتخاذ القرار، بدء التقديم في (برنامج تطوير الخريجين) لعام 2022م، لحديثي وحديثات التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات.
وأوضح المركز شروط التقدم للبرنامج
1- الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة للمسار.
2- أن يكون حديث التخرج وألا تتجاوز سنوات الخبرة عن سنتين.
3- الحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS ، ودرجة 60 – 78 في اختبار .TOEFL
4- ألا يقل معدل التخرج عن جيد جداً (2.75 من 4 ، 3.75 من 5) أو ما يعادلها.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/07هـ الموافق 2022/07/06م، وذلك من خلال الموقع من هنا.
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