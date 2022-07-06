محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
تفقّد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قيادة قوات أمن الحج والجهات الأمنية والعسكرية المساندة المشاركة في حج هذا العام 1443 هـ في المشاعر المقدسة والطوق الأمني حولها.
واستمع معالي الفريق البسامي من القادة الميدانيين عما تم تنفيذه من الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية من الجهات المشاركة، التي تهدف إلى أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الفريق البسامي يتفقد قيادة قوات أمن الحج والجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.