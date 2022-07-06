الفريق البسامي يتفقد قيادة قوات أمن الحج والجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

تفقّد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قيادة قوات أمن الحج والجهات الأمنية والعسكرية المساندة المشاركة في حج هذا العام 1443 هـ في المشاعر المقدسة والطوق الأمني حولها.

واستمع معالي الفريق البسامي من القادة الميدانيين عما تم تنفيذه من الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية من الجهات المشاركة، التي تهدف إلى أمن وسلامة ضيوف الرحمن.