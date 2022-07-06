محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، ما بين 30 – 44 درجة مئوية مع نشاط في الرياح تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلو متر في الساعة, مبيناً أن اتجاه الرياح “شمالية شرقية”.

كانت هذه تفاصيل خبر ما بين 30 – 44 درجة مئوية.. تعرف على طقس المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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