البيئة تكثف الرقابة على المسالخ وأسواق الماشية بمحافظة ينبع ومراكزها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كثفت الفرق الرقابية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع جولاتها على المسالخ وأسواق الماشية بمحافظة ينبع ومراكزها للتأكد من جاهزيتها لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام والعمل على تطبيق الأشتراطات الصحية وتتأكد الفرق الرقابية من خلو المواشي من الامراض وتعرف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها بالاضحية والتأكد من جاهزية المسالخ الفنية من عماله وجزارين وأطباء بيطريين للكشف على المذبوحات قبل ذبحها وبعدها وحث مكتب البيئة بمحافظة ينبع المواطنين والمقيمين على عدم الذبح الأ في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابه وذلك حفاظا على سلامة الجميع .

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