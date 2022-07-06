“الأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على الخرخير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من أتربة مثارة وأمطار رعدية ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير بمنطقة نجران.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.