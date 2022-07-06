محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من أتربة مثارة وأمطار رعدية ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير بمنطقة نجران.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على الخرخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.