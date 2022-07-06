“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار،

و خباش ، و يدمة ،و شرورة.

وبَيَّنَ المركزُ أنَّ الحالةَ تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.