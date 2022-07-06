الأضحى والتخرج يضاعفان مبيعات البشوت - #عاجل

تضاعف حجم مبيعات المشالح «البشوت» في معامل ومتاجر العديد من المناطق، تزامناً مع عيد الأضحى، وحفلات التخرج في مدارس التعليم العام والجامعي.

وأسهم مهرجان «البشت الحساوي»، في موقع سوق الأربعاء الشعبي «الجديد» بمدينة المبرز، قبل نحو 3 أسابيع، في تنشيط عمليات البيع بالمحافظ، ويصل متوسط أسعار البشت الحساوي، المحاك يدوياً والمصنوع من المرينة الربيعي أو القماش الصيفي الياباني إلى 3500 ريال.

الوصول إلى العالمية

أكد رئيس تجار المشالح في الأحساء «المعتمد من أمانة الأحساء» علي محمد القطان لـ«دوت الخليج»، أن المهرجان، كان بمثابة مهرجان تثقيفي، توعوي، تعرف الزوار من خلاله على كثير من المعلومات المرتبطة بـ «البشت الحساوي» من القائمين والقائمات على الأركان، والتي تميزت بالحياكة اليدوية التي توارثها الأجيال، وتشارك النساء في التطريز وصناعة الزري المذهب للبشت، حتى باتت الأركان أشبه بالفصول التعليمية عن كثير من المعلومات التفصيلية المرتبطة في البشت، والتأكيد على ارتدائه في كافة المناسبات الرسمية والأعياد، داعياً إلى الاستمرار في تنفيذ مثل تلك المهرجانات حتى وصول البشت الحساوي إلى العالمية.

الدقات والتصنيع

أضاف القطان أن السوق المحلي، يشهد حالياً طلبات على عدة أنواع من الدقات، من بينها: ملكي، ملكي منديلي، متوسع، طابوق، وهناك أنواع أخرى وبر جبر محاك بخيوط البرسيم، مصنوع من القماش الثقيل، الشتوي، وخفيف سوري، ومدبل «غاطين»، وتصنع من القماش المرينة الربيعي، ويحاك يدوياً بالزري الألماني، ومن القماش الصيفي الياباني المستورد والمطرز بالزري الفرنسي، والقماش النجفي الصيفي، وهناك بالزري الهندي.

استعادة أمجاد

أشار إبراهيم العمار "خياط مشالح، إلى أن المهرجان، حقق أهدافه المتعددة، والتي من بينها: استعادة أمجاد لبس البشوت في المنطقة، إذ يعد لباسه من ضمن الطقوس اليومية والمناسبات وفي أوقات الصلاة، لما يشعر به من يرتديه بالهيبة والوقار، وعرف عن أن أهالي الأحساء، حياكة البشوت منذ آلاف السنين حتى يومنا هذا، ويشار إليها بعدة أسماء مختلفة بين الأهالي: البشت، المشلح، عباءة الرجال.

الألوان في المناسبات

وأوضح العمار، أن المهرجان، حدد دلالات ألوان البشوت في المناسبات، وهي: الأسود مع الزري الذهبي في المناسبات الرسمية والخاصة، والأسود مع الزري الرمادي يناسب العرسان، والأسود مع الذهبي للمقام الرفيع للرجال الكبار في العمر والشيوخ وأصحاب المناصب المرموقة، والرمادي مع الزري الفضي للشباب في المناسبات والأعياد، وكذلك هناك نوعان للبشوت بحسب فصول السنة: البشوت الصيفية: الأقمشة الناعمة، والخيوط ذات الجودة العالية، وباهظة الثمن، وتأخذ وقتاً أطول في صناعتها، والبشوت الشتوية وهي أقمشة خشنة، كالوبر ومن أشهر أنواعها البرقة ولونها الأبيض والأسود.

ارتداء البشوت تبعا لأيام الأسبوع

- الجمعة اللون الأبيض

- الخميس- البيج

- الأربعاء- الأشقر أو البني الفاتح

- الثلاثاء- الأسود

- الإثنين- العودي

- الأحد - السكري أو الأصفر

- السبت - الأشقر أو البني الفاتح