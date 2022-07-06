20 دائرة نيابة بلا أوراق في الحج - #عاجل

استحدث النيابة العامة خلال موسم حج هذا العام نيابة تحت مسمى «نيابة أعمال الحج»، وينطوي تحتها 20 نيابة متخصصة، تتولى العمل على مدار الساعة في المشاعر المقدسة، والتي تباشر اختصاصاتها القضائية والنيابة، من أعمال تحقيق وتحريك الدعوى والادعاء العام، والاستئناف على الأحكام القضائية، إلى جانب الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

وتعمل النيابة العامة عبر كوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، ما بين أعضاء النيابة وكتاب وفنيون تقنيون، لإتمام الإجراءات النيابة في موسم الحج الجاري، عبر عملية تقنية متكاملة، ضمن مؤشرات قياس وتقييم، لضمان معالجة القضايا بشكل عاجل، إضافة إلى العمل على توثيقها وحفظ إجراءاتها، وذلك ضمن مبادرة نيابة بلا ورق.

قضايا جزائية

ويشارك إلى جانب ذلك مركز الاتصال والعمليات النيابية بمركبات مهيأة بأحدث الأجهزة التقنيات لسرعة الانتقال والمعاينة ومباشرة الإجراءات من موقع الحدث ومسرح الجريمة، وسعياً إلى ذلك تقوم النيابة العامة بدورها العدلي الجزائي من خلال الرفع من كفاءتها العدلية لحماية المشاعر المقدسة، والحجاج المتواجدين بها، من خلال الدقة في معالجة القضايا الجزائية، والسرعة في إنهاء إجراءاتها وفق النظام.

مركبات التحقيق

كانت النيابة العامة أدخلت إلى منظومتها في وقت سابق، مركبات التحقيق المتنقل التي شاركت في موسم الحج الماضية «قبل الجائحة»، وهي مركبات يستخدمها أعضاء النيابة العامة في مهمة التحقيق المتنقل، إضافة إلى مهمة معاينة وتوثيق مسرح الجريمة فنياً، والتي ترتبط بمركز الاتصال والعمليات النيابي، فيما زودت المركبات بكاميرات أمامية وخلفية وكاميرا داخلية، إلى جانب كاميرا متنقلة تمكن عضو النيابة من تصوير مسرح الجريمة فوتوغرافيا وعبر الفيديو، وبمقدورها التقاط 30 صورة في الثانية الواحدة، وتمتاز كذلك بنقل البيانات الموثقة إلى مركز الاتصال والعمليات النيابي بعد الانتهاء من ذلك.