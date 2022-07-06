محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات : أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم . وأكد برنامج حساب المواطن على تويتر أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. جدير بالذكر أن دفعة شهر يوليو ستشمل الدعم الإضافي الذي وجه به خادم الحرمين الملك سلمان. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر خبر سار للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.