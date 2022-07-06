محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن مدى إمكانية المرأة العزباء بالتقديم على دعم سكني وأوضح البرنامج خلال رده على أحد الاستفسارات بموقع التواصل “تويتر ” :” أن العزباء لا يمكنها التقديم كمتقدم رئيسي؛ وذلك لعدم مطابقة شرط الأسرة”. وبيّن البرنامج أن العزباء تكون مرفقة بطلب أحد الوالدين، في حال كان أحدهما مطابقًا لشروط الاستحقاق. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة عزباء قامت بشراء بيت هل يمكنها الحصول على دعم سكني كمتقدم رئيسي ؟ البرنامج يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.