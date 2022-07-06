فريق «إنجاد» ينطلق بحثا عن مفقود «مترجل» بالقرب من «تربة» حائل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

انطلق عدد من أعضاء فريق «إنجاد» بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود مترجلٍ بالقرب من تربة التابعة لمنطقة حائل.

كما توجه الفريق بالدعاء والابتهال إلى الله أن يحفظ المفقود؛ وأن يكتب أجر الإخوة المشاركين؛ مؤكدين أن أبطال الفريق يستعدون الآن للمشاركة في البحث عنه، نسأل الله له السلامة.

ويضم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مختصين ومتمرسين من شباب المملكة في فريق تطوعي رائد (إنجاد) معتمد لدى الدفاع المدني.