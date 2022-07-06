محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
سجلت الإصابات بجدري القرود ارتفاعا بشكل حاد في الأيام الأخيرة؛ ويمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 55.9% مقارنة بالعدد السابق قبل ثمانية أيام، مع 3413 إصابة.
وتعد أوروبا بشكل كبير هي القارة الأكثر تضررا من الفيروس مع 85% من الإصابات، في حين أنه ينتشر في 53 دولة.
فيما تم رصد زيادة غير عادية في عدد الإصابات بجدري القردة منذ مايو خارج بلدان غرب ووسط إفريقيا حيث الفيروس مستوطن.
المرض المعروف منذ 1970 من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل نحو 40 عاما، هو مرض نادر ناجم عن فيروس ينتقل إلى الإنسان من طريق حيوانات.
ويتسبب في بادئ الأمر بارتفاع في درجة حرارة الجسم ويتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع تكوين قشور، ويُشفى المريض عموماً بعد أسبوعين.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أوروبا موطنه الجديد.. ارتفاعات قياسية في إصابات «جدري القرود» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.