الأمم المتحدة تعلن وفاة جنديين من حفظة السلام وإصابة خمسة آخرين في مالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت الأمم المتحدة عن وفاة جنديين من حفظة السلام في مالي وإصابة خمسة آخرين بجراح خطيرة نتيجة انفجار لغم بمركبتهم المصفحة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي أمس أنه تم إرسال قوة تدخل سريع إلى مكان الحادث وتم إجلاء الجرحى، معرباً عن إدانة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بشدة للهجوم الذي قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

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