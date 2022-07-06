الأرصاد تتوقع تقلبات جوية في 4 مناطق.. موجة غبار تستمر لساعات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية في عدد من المناطق، خلال الساعات القليلة المقبلة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

التقلبات الجوية تشمل أربع مناطق على النحو التالي “نجران، والشرقية، وجازان، وعسير”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة الجوية على المناطق الأربع، حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بمشيئة الله