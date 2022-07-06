الهيئة العامة للنقل تجري أكثر من 90 ألف عملية فحص خلال مشاركتها في موسم الحج لهذا العام 1443هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس
أجرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 90 ألف عملية فحص لوسائل وخدمات النقل المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والمساهمة في تيسير وتسهيل تنقلهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة, في إطار مشاركتها في موسم حج هذا العام 1443هـ.
وتشمل إجراءات الفحص لوسائل النقل التأكد من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، ووجود التراخيص النظامية، ومتطلبات السلامة، وأخيرًا المتطلبات التشغيلية، حيث تٌشرف الهيئة العامة للنقل على أنشطة النقل البري والبحري والسككي.
وتشارك الهيئة الجهود المبذولة من جميع أجهزة الدولة خلال موسم الحج لهذا العام في تنظيم وتهيئة خدمات النقل عبر تواجد عناصرها وفرقها الميدانية في عدد من المواقع الرئيسية في منطقة مكة المكرمة كمراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز و الإيواء والمواقف والمحطات الداخلية، والمنطقة المركزية بمكة المكرمة، ومطار الملك عبدالعزيز، ومحطة قطار الحرمين بمكة ومحافظة جدة، ومحطة قطار المشاعر، وقد بلفت نسبة الامتثال لأنظمة النقل حتى الآن 91 بالمئة، مما يعكس تضافر وتعاون الجميع منشآت وأفراد في قطاع النقل خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة.
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