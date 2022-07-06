شكرا لقرائتكم خبر عن «الدعم الحكومي»..قيادة تتلمس احتياجات المواطن وتساند المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، بناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، والدعم المادي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، يشير إلى التقارب الأبوي والإنساني بين القيادة والشعب، والسعي الدائم والمستمر لتلمس حاجة المواطن وتلبية الاحتياجات الحياتية.

وأوضحوا لـ ”الخليج 365”، أن دعم صغار مربي الماشية بأكثر من 400 مليون دولار يحفز على الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، خصوصا في ظل عمل المملكة على توفير الاكتفاء الذاتي من اللحوم وعدم الاعتماد على الواردات من الدول الأخرى.

تلبية الاحتياجات الحياتية

استشعار المسؤولية الإنسانية

لفتة أبوية حانية

مصدر اطمئنان للجميع

تعزيز العدالة الاجتماعية

ذكر المستشار في قطاع الموارد البشرية والتدريب والتنمية الاجتماعية عبدالقادر مكي: إن حساب المواطن أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع ويعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة له، وتلبية احتياجات المواطنين بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية مع ضمان الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها لأجيالنا المتعاقبة دون التأثير على حاجة المستفيدين.

تخفيف الأعباء المالية

تحقيق الاكتفاء الذاتي

فخر واعتزاز بالوطن

بلد الخير والعطاء

وذكر المواطن عبدالعزيز العيد، أن التوجيه الكريم يؤكد أن قيادتنا قريبة من المواطن وأنها تعمل على تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار في ظل ما يجتاح العالم من متغيرات كثيرة، مضيفا: إلا أننا ولله الحمد في بلد الخير والعطاء ننعم بقيادة رشيدة تراعي المتغيرات، كما جاءت قرارات الدعم تجاه الأسر المُستحقة بالضمان وحساب المواطن، رغبة في دعم هذه الفئات لكونها الأشد حاجة.