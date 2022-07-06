شكرا لقرائتكم خبر عن قائد «وحدات القوات المسلحة» لـ«اليوم»: تلبية رغبات ذوي الشهداء لأداء الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن محمد القحطاني لـ ”الخليج 365”، أن شهداء الوطن قدموا أرواحهم فداء للوطن والذود عن مقدساته، وأن تسيير حملات الحج لأبناء وذوي الشهداء أقل ما يقدم لهم في كل عام، عن طريق الوزارة أو عن طريق الحملات المدفوعة من قبل الوزارة أو عن طريق استضافة خادم الحرمين الشريفين للعديد من ضيوف بيت الله الحرام، وجميع من تقدم من ذوي الشهداء يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار سواء خلال هذا العام أو يتم جدولتها وتلبية رغباتهم.

كوادر طبية

وأضاف اللواء القحطاني، إن القوات المسلحة جندت طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن بمشاركة 4300 فرد وضابط ومساند من جميع أفرعها، إضافة إلى عدد من الوحدات والآليات والطائرات العامودية لأداء المهام الموكلة بها، كما جهزت الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، بعثة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية والصحية، والمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الإسعافية.

قوة مساندة

وأشار إلى أن وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البرية الملكية السعودية في حج هذا العام، تشارك بتأمين قوة تدخل سريع، وقوة مساندة في عمليات التطهير الميداني، وعمليات الكشف وإزالة المواد الخطرة في المنافذ البرية والمشاعر المقدسة، مجهزة بأحدث الآليات والمعدات المتقدمة، لدعم وإسناد قوى الأمن العام لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى المساندة بعدد من سرايا الأمن والحماية في المطارات، وتغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة، وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية في المشاعر المقدسة، لتنفيذ الخطة الأمنية وتحسباً لأي طارئ.

توجيهات سامية

وبين القحطاني أن مشاركة وزارة الدفاع في حج هذا العام، تأتي مكملة لدور بقية قطاعات الدولة، ليكون موسم الحج ناجحًا بكل المقاييس، مشددًا على أن التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نصت على تقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

حفظ النظام

وبين أن الوزارة تهدف من مشاركتها في موسم الحج إلى تقديم المساندة الأمنية لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام، وتعزيز الإجراءات الأمنية المعتادة لمنع وقوع أي حوادث تخل بأمن الحج، إضافة إلى مساندة أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وتقديم الإسناد الطبي، والإرشاد الديني، إلى جانب إدارة مخيمات وزارة الدفاع لاستضافة الحجاج من منسوبي الوزارة وحجاج دول التحالف والبعثات العسكرية الموجودة في المملكة، وتهيئة الاحتياجات اللازمة لهم طيلة فترة الحج.

تقنيات حديثة

وأكد جاهزية وحدات القوات المسلحة، والمرافق الخدمية التابعة لوزارة الدفاع في المشاعر المقدسة والمرافق الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية، وذلك من خلال ما يتوافر بها من تجهيزات وتقنيات حديثة، ستسهم في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.