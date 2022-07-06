شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «حق الله» التوعوية بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه أمس، حملة «حق الله» التوعوية، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور مدير فرع الرئاسة بالمنطقة سعيد القحطاني.

واطلّع سموه على عرض عن الحملة، التي تهدف إلى تعزيز العقيدة الصحيحة، وتعظيم حق الله -عزّ وجلّ- وبيان حقه على خلقه. وبيّن القحطاني أن برامج ومسارات الحملة تمتد لستة أشهر، وتشمل عدة أنشطة ميدانية في عددٍ من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة والميادين العامة، ووسائل التواصل الاجتماعي.