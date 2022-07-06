شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 420 جامعاً ومصلى لعيد الأضحى بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، استعداداته لتهيئة وتجهيز (420) جامعاً ومصلى في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الباحة الشيخ مرزوق الرويس، أنه جرى تجهيز الجوامع والمصليات المكشوفة بكافة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة؛ لاستقبال المصلين وأداء صلاة العيد، كما جرى تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في الجوامع.