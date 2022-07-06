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تهيئة 420 جامعاً ومصلى لعيد الأضحى بالباحة

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الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، استعداداته لتهيئة وتجهيز (420) جامعاً ومصلى في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الباحة الشيخ مرزوق الرويس، أنه جرى تجهيز الجوامع والمصليات المكشوفة بكافة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة؛ لاستقبال المصلين وأداء صلاة العيد، كما جرى تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في الجوامع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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