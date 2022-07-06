شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، والوفد المرافق له، أمس، إلى المدينة المنورة؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.