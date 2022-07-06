شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الجماعة الكاريبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقامت مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية (caricom) على هامش اجتماعها الـ 43 على مستوى القادة في مدينة باراماريبو عاصمة جمهورية سورينام، غداء عمل مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير.

وأعرب الجبير عن شكر المملكة لكافة دول المجموعة على دعمها لاستضافة الرياض لإكسبو 2030، كما جرى بحث العلاقات بين المملكة والمجموعة وتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات. حضر الاجتماع وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر، والوفد المرافق له.

من ناحية أخرى أجرى الجبير لقاءً مع تليفزيون مؤسسة الإعلام الكاريبي Caribbean connect، وذلك على هامش اجتماعات منظمة الجماعة الكاريبية، في مدينة باراماريبو عاصمة جمهورية سورينام. وتحدث خلال المقابلة عن القواسم المشتركة بين دول الكاريبي والمملكة والتشاور والتنسيق في المواقف ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الجبير مع ممثلي مجلس الأديان السورينامي، وذلك بمقر وزارة خارجية جمهورية سورينام في العاصمة باراماريبو. واستعرض خلال الاجتماع، سياسة المملكة الثابتة والراسخة في دعم التعايش السلمي من خلال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مؤكداً أن المملكة تهدف لخدمة الدين ونشر ثقافة التسامح التي دعا إليها الإسلام والحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري.