شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية، من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة أمس، صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.