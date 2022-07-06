شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الحافلات الكهربائية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الحافلات الكهربائية التابعة لشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند (ساس)، التي تعد صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل لنقل المسافرين.

وتحتوي الحافلة من الداخل على 3 شاشات عرض داخل كابينة الركاب، و4 شاشات عرض مراقبة للسائق توضح جميع تفاصيل الرحلة، إلى جانب اتساع عدد الركاب لقرابة 110 ركاب، علاوة على تزويد كل حافلة بـ 14 كاميرا محيطية وداخلية لتسجيل وتوثيق جميع المعلومات والوقائع داخل الحافلة، حيث خضعت الحافلات لأعلى المعايير للتأكد من سلامة وأمان الركاب بالمطارات، علاوة على نظام تكييف للهواء متطور وعالي الكفاءة، ومنطقة مخصصة لذوي الإعاقة تمنحهم خاصية التنقل الذاتي الآمن.

وتتميز الحافلات الكهربائية بأنها هادئة جدا وتحافظ على البيئة، ولا تُصدر أي ملوثات خاصة انبعاثات الكربون، إذ تعمل بالطاقة الكهربائية والمزودة بالعديد من التجهيزات التقنية والمعدات، إضافة إلى تزويدها ببطارية تتحمل الحرارة إلى 80 درجة مئوية، وشاحن سريع مطور يشحن البطارية من 0 إلى 100 في غضون 3 ساعات بحد أقصى، ونظام هيدروليكي كامل ليساعد على سلاسة القيادة وكذلك سهولة صعود الركاب ونزولهم.

ويأتي تدشين خدمة الحافلات الكهربائية ضمن إستراتيجية قطاع الطيران المدني الرامية إلى تعزيز زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمباني الخضراء انسجاما مع رؤية المملكة 2030.