شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: احترافية المملكة في إدارة الحشود تمنع الأوبئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية د. حنان بلخي، لـ ”الخليج 365”، ريادة المملكة عالميا في التعامل مع الحشود، بفضل خبراتها المتراكمة في إدارة الحج، وسرعة استجابتها للمتغيرات بأشكالها كافة، إضافة إلى سن القوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن منع انتشار الأوبئة، وعودة ضيوف الرحمن سالمين.

وأوضحت بلخي أن ريادة المملكة في هذا المجال تشمل سرعة التكيف مع التغيرات خلال فترة الحج، خاصة أن الحج تختلف فصوله السنوية، وبناء على ذلك فقد نجحت المملكة، على مدار تاريخها، في التنظيم والإعداد الجيد للحج، وتوفير جميع وسائل السلامة والأمن، سواء من قبل المواطنين القائمين على خدمة الحجاج داخليا، أو في التعامل مع الدول المشاركة في الحج، وضمان عودة الحجيج إلى دولهم سالمين.

وبيّنت أن المملكة تتعامل مع ما يزيد على 150 دولة حول العالم، ورغم المخاطر الصحية المتعددة وإمكانية انتشار الأوبئة، فإن قوانين وإجراءات المملكة توفر المتطلبات اللازمة لأمن وسلامة الحج، بشكل واضح ومتوافق مع أسس الصحة العامة العالمية.

وقدمت البلخي شكر «الصحة العالمية» للمملكة على تعاونها مع المنظمة بشكل مستمر، وعلى التعامل مع الحج بشكل احترافي ودقيق، إضافة إلى التعرف على المخاطر والتعاون مع دول الأعضاء، للحد من انتشار الأوبئة أثناء فترة الحج، منوهة بتوفير المملكة مراكز تعمل خلال الـ 24 ساعة لرصد الإنذارات المبكرة ووضع الخطط للتعامل معها.

ووصفت بلخي المملكة بالشريك الإستراتيجي المهم للمنظمة، وأشادت بالقرارات الجريئة التي اتخذتها في ظل جائحة كورونا لحماية الحجاج والحفاظ على سلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد تصدرت دول العالم في هذا المجال بسبب خبراتها التراكمية في إدارة الحشود.