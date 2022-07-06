شكرا لقرائتكم خبر عن حالة ولادة و66 قسطرة قلبية للحجيج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن استفادة 43425 حاجا وحاجة من الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ تاريخ 1 /11 / 1443هـ وحتى تاريخ 4 /12 / 1443هـ.

وأجرت المستشفيات 5 عمليات قلب مفتوح، و66 قسطرة قلبية، و182 عملية غسيل كلوي، وعمليتي مناظير، و95 جراحة، إضافة إلى دخول 297 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل حالة ولادة واحدة، إضافة إلى مشاركة مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية، منها 4 حالات تشخيص جلطات دماغية، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية «تطبيق صحتي» 743 حاجا وحاجة.

وتقدم الوزارة خدماتها الصحية بمكة والمشاعر عبر 23 مستشفى، يساندها 147 مركزا صحيا، وزادت سعتها السريرية إلى 4654 سريرا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1080، والأسرة المخصصة لضربات الشمس 238.