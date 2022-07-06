شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 متطوع لـ«الشؤون الإسلامية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، مشاركة 1200 متطوع من خلال أكثر من 100 فرصة تطوعية، بزيادة 25 % عن خطتها، لوجود حاجة في بعض المناطق، وذلك ضمن خطتها لموسم الحج هذا العام 1443هـ.

وشملت الخطة التي أعدتها إدارة العمل التطوعي بالإدارة العامة للموارد البشرية مشاركة الأقسام التطوعية والفرق المتعاونة معها في استقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام، في كل من منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، وعبر المنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت، وبلغت ساعات العمل للمتطوعين أكثر من 20 ألف ساعة، وبقيمة اقتصادية لهذه الفرص التطوعية بأكثر من 380 ألف ريال.

واشتملت الخطة على تنظيم الحشود واستقبال ضيوف الرحمن بالورد، وتوزيع المظلات والمصاحف والسجاد للصلاة عليها، وتجهيز وتهيئة المصليات، وتوفير عربات لكبار السن، وتوزيع الكتيبات الإرشادية عن الحج، والمياه المبردة وصيانة المساجد ونظافتها.