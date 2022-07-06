شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 200 كشاف وجوال بـ«فرضية إخلاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ممثلة بمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها بالمشاعر المقدسة في تجربة فرضية إخلاء الازدحام في محطة القطار رقم 3 في مشعر مزدلفة، التي نفذتها قوات الدفاع المدني المشاركة في موسم حج هذا العام 1443هـ، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.

وأفاد منسق الأمن والسلامة بمعسكرات الخدمة العامة، عبدالله شاعر، بأنه تم اختيار 200 من الكشافة والجوالة للمشاركة في الفرضية التي نفذتها قيادة قوات الدفاع المدني في الحج، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأمنية المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني للطوارئ بالحج، التي كانت عبارة عن استجابة لبلاغ ورد لعمليات المشاعر المقدسة عن وجود ازدحام في محطة القطار.

من جهته، أكد قائد عام المعسكرات سعيد أبودهش، أن الكشافة جزء من منظومة عمل متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وأن مشاركة الكشافة مع الدفاع المدني من أولويات واجباتهم.