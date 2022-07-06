شكرا لقرائتكم خبر عن معارض ومبادرات تثري تجربة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في شركة كدانة مجموعة من المعارض المتخصصة والمبادرات الإثرائية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، بهدف إثراء تجربة الحجاج منذ وصولهم إلى الديار المقدسة وحتى مغادرتهم، ولتخليد هذه الرحلة الإيمانية في ذاكرة الحجاج. وتتضمن المبادرات 3 معارض إثرائية، تشمل «معرض العهد» وسيقام في مشعر عرفات بهدف تعريف الحاج بأبرز خصائص البلد الحرام وساكنيه، وذلك بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام. ويحمل الثاني عنوان «معرض حكاية الماء» في مشعر عرفات، ويتناول تاريخ السقايا في الحج وشرف هذه المهنة بالتعاون مع شركة الزمازمة، فيما يأتي الثالث «معرض كسوة الكعبة المشرفة» بمشعر منى، وتنفذه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ودار الفنون الإسلامية ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج. وتشمل المبادرات «القهوة السعودية، ومبادرة صورة وذكرى، ومبادرة عطر المشاعر وحكاية قصة بيعة العقبة». وسيتم استقبال ضيوف الرحمن في مشعر منى بالقهوة السعودية كعنصر إثرائي يرتبط بالهوية والثقافة السعودية، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن مبادرتها «عام القهوة السعودية». كما تتيح كدانة مبادرة «صورة وذكرى» كهدية لضيف الرحمن لتخليد اللحظة في المكان المقدس، فيما يشارك ضيوف الرحمن في مبادرة «عطر المشاعر»، التي ستقام يوم عيد الأضحى المبارك على امتداد مشعر منى. وبجوار مسجد بيعة العقبة خصصت فرق إرشادية للزوار لحكاية قصة المكان والحدث التاريخي المرتبطة بالتاريخ الإسلامي وسينفذ بالتنسيق مع جمعية المرشدين السياحيين.