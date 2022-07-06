شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء جدة يستقبل1.1 مليون رأس ماشية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل ميناء جدة الإسلامي 1.172.168مليون رأس ماشية منذ بداية شهر يونيو لعام 2022م، بغرض تغطية احتياجات موسم الحج لعام 1443هـ، وتلبية متطلبات السوق المحلية من الأضاحي.

وسخر الميناء الجهود كافة لمناولة أكثر من 500 ألف رأس واردة من الصومال، وكذلك أكثر من 500 ألف رأس من السودان، بالإضافة إلى أعداد أخرى من الماشية الحية، وكان من بينها مناولة 105 آلاف رأس في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الـ 24 ساعة، ما يؤكد حُسن الإدارة وسرعة المناولة والكفاءة التشغيلية.

واتخذ الميناء جميع التدابير اللازمة لاستقبال السفن المُحملة بالمواشي، بتهيئة الأرصفة وتخصيص 80 كادرا موسميا للعمل في التفريغ على مدار الساعة، إضافة إلى توفير الخدمات المُساندة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة لإجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من سلامة الماشية الحية وخلوها من الأمراض، وكذلك إتاحة الطاقات البشرية اللازمة للعمل في نشاط استقبال السفن، والبالغ عددهم 300 كادر موسمي، ما يعكس حجم ومكانة الميناء ودوره المحوري في سلاسل الإمداد.