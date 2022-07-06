شكرا لقرائتكم خبر عن «روبوت» يرد على المسائل الشرعية بـ11 لغة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، «الروبوت التوجيهي»، للرد على استفسارات الحجيج حول المناسك بـ11 لغة، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بُعد.

ويدعم الروبوت التوجيهي اللغات «العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية»، كما يضم شاشة مقاس21 بوصة، تعمل باللمس، ويمكن الاستفادة منها في عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

ويحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، وتسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللا سلكية «واي فاي»، وبسرعة 5 جيجا هرتز تمكّن من انتقال سريع وعال للبيانات.

ووفرت الرئاسة لحج هذا العام 100 من أصحاب الفضيلة والمشايخ للإفتاء وإجابة السائلين في رحاب البيت العتيق، بهدف تسهيل أداء عباداتهم وفق الأحكام الشرعية والفقهية والسنة النبوية.

ولفت مدير إدارة السائلين في المسجد الحرام سلطان البقمي أن أعداد المستفيدين من خدمة إجابة السائلين في رحاب البيت العتيق تجاوز 41 ألف مستفيد من خلال الرد على حوالي 47 ألف سؤال، كما وصل عدد المكالمات الهاتفية إلى 16 ألف مكالمة.