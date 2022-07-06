شكرا لقرائتكم خبر عن فرق «التعليم» توزع 25 ألف عبوة زمزم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت كشافة وزارة التعليم من خلال فرقها الكشفية بمركز «بادر»، 25 ألف عبوة ماء زمزم، على ضيوف بيت الله الحرام منذ انطلاقة أعمالها خلال موسم حج هذا العام.

وينتشر أفراد الكشافة يوميا بعد صلاة الظهر أمام المركز القريب من المسجد الحرام، لتوزيع عبوات الماء.

وبيّن رئيس النشاط الكشفي القائد زياد قدير، أن «سقيا الحاج» هو أحد المسارات الخمسة التي تنفذها كشافة الوزارة، وهو مسار جليل يزرع في نفوس الكشافة حب الخير ومساعدة الآخرين؛ لما يحمله من معاني الرحمة والمحبة، لا سيما أنهم ضيوف الرحمن، كما أنه يعطي صورة رائعة لشباب هذا الوطن المعطاء.