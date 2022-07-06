شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتعريف بطرق اختيار الأضحية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة بذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك لأهمية تلك الشعيرة لدى جميع المسلمين وإحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية، من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية.

وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة مكة المكرمة م. سعيد الغامدي، أن الحملة الإرشادية الخاصة بشروط الأضحية «أضحيتي» في موسم حج هذا العام، استهدفت جميع محافظات منطقة مكة المكرمة كالعاصمة المقدسة، ومحافظة الليث وخليص وأضم والعرضيات ورابغ والقنفذة وجدة والطائف.

وتتوزع الكوادر البيطرية متمثلة في الإرشاد البيطري في أسواق الماشية مستهدفة تثقيف المواطنين والمقيمين في كيفية اختيار الأضحية والشروط الواجب توافرها في الأضحية ومراقبة الأسواق وأسعار الأضاحي وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، وذلك من خلال الرد على استفسارات الجمهور في الأسواق لما لذلك من أهمية قصوى في المساهمة في رفع الوعي لدى مرتادي أسواق المواشي.

وبين مدير قسم الثروة الحيوانية بفرع الوزارة والمشرف على فرق الحج البيطرية د. عبدالمانع الخيبري، أن آلية التوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق تعتمد على وضع باركود مرفق مع المرشدين البيطريين عن طريق استخدام رمز QR يتواجد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية.

كما ستتم مساعدة الراغبين بشراء الأضاحي بالفحص الطبي البيطري عن طريق التواصل المباشر في أسواق الماشية المستهدفة، مشيرا إلى اعتماد التوجيه الشفهي بالتحدث مع مرتادي الأسواق لتقديم معلومات علمية، وطرق إرشادية حول أفضل الطرق لاختيار الأضحية.